Papote parents à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans

Papote parents à la Locomotive

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Début : 2026-02-02 09:15:00

fin : 2026-03-30 10:45:00

2026-02-02 2026-03-30 2026-05-04 2026-06-01

Ce temps est ouvert à tous les parents, pour échanger et être soutenu dans sa parentalité. Ouvert à tous les parents. Organisé par Le Forum et Zimboum, et animé par l’infirmière puéricultrice Maud Martinerie Binet.

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 31 71 contact@le-forum.info

This time is open to all parents, to exchange ideas and receive support in parenthood. Open to all parents. Organized by Le Forum and Zimboum, and led by childcare nurse Maud Martinerie Binet.

