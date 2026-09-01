Papote & Pâtisserie Courtenay
samedi 19 septembre 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Papote & Pâtisserie
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie est le rendez-vous mensuels crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse !
Nous nous réunirons à la Ruche éco au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie.
Les rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie est le rendez-vous mensuel crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse !
Nous nous réunirons à la Ruche éco au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie.
Réservation conseillée. .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Papote & P%E2tisserie book club meetings are monthly gatherings organized by Librairie Chifoumi and Marie P%E2tisse!
We’ll meet at La Ruche Éco inside the bookstore to discuss books and enjoy a friendly get-together over a drink and a pastry.
L’événement Papote & Pâtisserie Courtenay a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO
À voir aussi à Courtenay (Loiret)
- Youngtimers 4ème Bourse Expo Vente Véhicules 80’s & 90’s Courtenay 20 septembre 2026
- Repair’ Café Courtenay 26 septembre 2026
- Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel Courtenay 26 septembre 2026
- Vide Grenier Courtenay 27 septembre 2026