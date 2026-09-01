Informations pratiques

Courtenay

Papote & Pâtisserie

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie est le rendez-vous mensuels crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse !

Nous nous réunirons à la Ruche éco au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie.

Les rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie est le rendez-vous mensuel crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse !

Nous nous réunirons à la Ruche éco au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie.

Réservation conseillée. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33

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English :

The Papote & P%E2tisserie book club meetings are monthly gatherings organized by Librairie Chifoumi and Marie P%E2tisse!

We’ll meet at La Ruche Éco inside the bookstore to discuss books and enjoy a friendly get-together over a drink and a pastry.

L’événement Papote & Pâtisserie Courtenay a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO