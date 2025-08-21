Papoter sans faim L’art du motif. Invitation à Minakani Roubaix

Papoter sans faim L’art du motif. Invitation à Minakani

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 12:30:00

fin : 2026-03-24 13:45:00

Date(s) :

2026-03-24

Une heure, un regard. Rendez-vous un mardi par mois pour rencontrer une œuvre, un artiste ou une thématique avec un guide durant environ 30 minutes. La discussion se poursuit ensuite, tous ensemble, au restaurant du musée. Régalez-vous !

**Mardi 24 mars 2026 à 12h30 venez découvir l’exposition** _**L’art du motif. Invitation à Minakani**_

Au cœur de nos penderies grouille un monde illustré personnages, fleurs et formes abstraites esquissés par des dessinateurs souvent méconnus. Depuis 2005, Frédéric Bonnin fait naître sous le nom de Minakani des bouquets graphiques qui fleurissent sur les étoffes des créateurs. Entre trait, couleur et espace, il compose une œuvre joyeuse et poétique, dont l’imaginaire s’échappe sur tissus, vêtements et accessoires présentés au musée.

Une exposition à découvrir du 7 mars au 20 septembre 2026

Une heure, un regard. Rendez-vous un mardi par mois pour rencontrer une œuvre, un artiste ou une thématique avec un guide durant environ 30 minutes. La discussion se poursuit ensuite, tous ensemble, au restaurant du musée. Régalez-vous !

**Mardi 24 mars 2026 à 12h30 venez découvir l’exposition** _**L’art du motif. Invitation à Minakani**_

Au cœur de nos penderies grouille un monde illustré personnages, fleurs et formes abstraites esquissés par des dessinateurs souvent méconnus. Depuis 2005, Frédéric Bonnin fait naître sous le nom de Minakani des bouquets graphiques qui fleurissent sur les étoffes des créateurs. Entre trait, couleur et espace, il compose une œuvre joyeuse et poétique, dont l’imaginaire s’échappe sur tissus, vêtements et accessoires présentés au musée.

Une exposition à découvrir du 7 mars au 20 septembre 2026 .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60 musee.publics@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One hour, one view. Join us one Tuesday a month for a 30-minute guided tour of a particular work, artist or theme. The discussion then continues, all together, in the museum restaurant. Enjoy!

**Tuesday, March 24, 2026 at 12:30 p.m. Come and discover the exhibition** _**L?art du motif. Invitation to Minakani**_

At the heart of our closets teems an illustrated world: characters, flowers and abstract forms sketched by often little-known artists. Since 2005, under the name Minakani, Frédéric Bonnin has been creating graphic bouquets that bloom on designer fabrics. Between line, color and space, he composes a joyful and poetic work, whose imaginary world escapes onto fabrics, garments and accessories presented at the museum.

An exhibition to discover from March 7 to September 20, 2026

L’événement Papoter sans faim L’art du motif. Invitation à Minakani Roubaix a été mis à jour le 2025-08-21 par Hauts-de-France Tourisme