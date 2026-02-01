Papoter sans faim Les objets de la piscine Roubaix

Papoter sans faim Les objets de la piscine

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 12:30:00

fin : 2026-02-03 13:45:00

Date(s) :

2026-02-03

Une heure, un regard. Rendez-vous un mardi par mois pour rencontrer une œuvre, un artiste ou une thématique avec un guide durant environ 30 minutes. La discussion se poursuit ensuite, tous ensemble, au restaurant du musée. Régalez-vous !

**Mardi 3 février 2026 à 12h30**, **venez découvir** _**Les objets de la piscine**_

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60 musee.publics@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One hour, one view. Join us one Tuesday a month for a 30-minute guided tour of a particular work, artist or theme. The discussion then continues, all together, in the museum restaurant. Enjoy!

**Tuesday February 3, 2026 at 12:30 pm**, **come and discover** _**The objects in the pool**_

