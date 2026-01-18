Papotes de libraires Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Papotes de libraires

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

La bibliothèque vous invite à une rencontre spéciale avec des libraires locales Chantepages de Tulle et Mymylibri d’Ussel. Au programme, une conférence-débat autour du métier suivi d’un échange en toute convivialité !

Sur inscription. .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 055593999 bibliotheque@mairie-egletons.fr

