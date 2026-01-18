Papotes de libraires Rue Docteur Henri Dignac Égletons
Papotes de libraires Rue Docteur Henri Dignac Égletons samedi 7 mars 2026.
Papotes de libraires
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La bibliothèque vous invite à une rencontre spéciale avec des libraires locales Chantepages de Tulle et Mymylibri d’Ussel. Au programme, une conférence-débat autour du métier suivi d’un échange en toute convivialité !
Sur inscription. .
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 055593999 bibliotheque@mairie-egletons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Papotes de libraires
L’événement Papotes de libraires Égletons a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières