Papo’thé Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Papo’thé

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-08

Venez partager vos coups de cœur culturels ou papoter en tricotant autour d’une tasse de thé ! Ouvert à tous.

Un rendez-vous pour partagez vos coups de cœur culturels … Ou venir papoter en tricotant autour d’une tasse de thé !

Entrée libre à la médiathèque, ouvert à tous. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Papo’thé

Come along to share your favourite cultural finds or have a natter whilst knitting over a cup of tea! Open to everyone.

L’événement Papo’thé Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité