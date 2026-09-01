Papo’thé Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Papo’thé
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-08
Venez partager vos coups de cœur culturels ou papoter en tricotant autour d’une tasse de thé ! Ouvert à tous.
Un rendez-vous pour partagez vos coups de cœur culturels … Ou venir papoter en tricotant autour d’une tasse de thé !
Entrée libre à la médiathèque, ouvert à tous. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
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English : Papo’thé
Come along to share your favourite cultural finds or have a natter whilst knitting over a cup of tea! Open to everyone.
L’événement Papo’thé Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité
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