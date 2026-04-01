Papouilles poney Les Chevaux du Coat Plourivo
Papouilles poney Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 14 avril 2026.
Papouilles poney
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14 18:15:00
Date(s) :
2026-04-14
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Séances ludique de découverte du poney. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
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English :
L’événement Papouilles poney Plourivo a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol