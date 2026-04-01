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Papouilles poney Les Chevaux du Coat Plourivo

Papouilles poney Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 14 avril 2026.

Lieu : Les Chevaux du Coat

Adresse : 14B Route de Coat Bruc

Ville : 22860 Plourivo

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Papouilles poney

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14 18:15:00

Date(s) :
2026-04-14

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Séances ludique de découverte du poney.   .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76 

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English :

L’événement Papouilles poney Plourivo a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol