Papoum et autres contes d’animaux Bibliothèque des Batignolles Paris

Dans la forêt se promène la famille éléphant : bébé éléphant… maman éléphant… et papa éléphant, énorme, les oreilles si grandes qu’elles fouettent le ciel, une trompe si longue qu’elle frappe le sol, et lorsqu’il marche un énorme nuage de poussière s’élève dans les airs…

Faites danser vos mains comme les oreilles de papa éléphant. Faites vibrer les sourcils comme les ailes de l’abeille enivrée de pollen. Faites rouler vos yeux comme ce beignet bien rond et croustillant qui roule vers la liberté… Voici un petit cocktail dansé de contes animaliers et de petites fables qui titillent le bout des doigts et chatouillent la plante des pieds…

Nathalie Le Boucher

Après avoir suivi une formation de comédienne pendant 3 ans, Nathalie Le Boucher part en Inde du Sud en 1992 apprendre le théâtre traditionnel gestuel et dansé Kathakali. Elle y séjourne 8 années au cours desquelles tout en suivant l’apprentissage complet du répertoire, elle danse dans les temples et interprète des personnages aussi bien masculins que féminins, héroïques, divins, démoniaques ou animaliers.

En 2000, elle rentre en France avec le désir de raconter la mythologie indienne et d’intégrer la force expressive du Kathakali à un contexte occidental. Elle s’intéresse alors à l’art du conte. Soutenue dans sa démarche par le conteur Bruno de la Salle, elle travaille sur l’association de la parole avec le geste et le mouvement. Elle développe un style à la fois conté, gestuel et dansé où la parole et l’expression du corps prennent tous deux pleinement leur place dans un jeu intimement lié et indissociable : une narration totale où le geste illumine le verbe et donne au récit toute son ampleur.

Venez écouter les contes de Nathalie Le Boucher dans la cabane à histoires

samedi 21 mars à 10h30

sur inscription, à partir de 4 ans

Le samedi 21 mars 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Merci de vous inscrire auprès des bibliothécaires

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T10:30:00+02:00_2026-03-21T11:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

