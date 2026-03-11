Paprika en concert

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Paprika ce sont trois syllabes colorées pour un quartet doucement épicé qui vous plonge au cœur des musiques d’Europe de l’est.

Fort de 7 ans d’existence, de partage, d’amitié, de concerts en version trio, c’est avec beaucoup de plaisir que la formation accueille Marianne au violon.

Propulsé par la rythmique boisé de la contrebasse et enveloppante de l’accordéon; violon et clarinette virevoltent et s’entremêlent avec virtuosité.

Laissez vous porter par le plaisir communicatif des musiciens pour un voyage joyeusement nostalgique en direction de l’orient. Mais attention au grès des escales l’aventure réserve toujours quelques surprises !

A 18h, à la Chapelle des Pénitents

Billetterie sur place 5 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paprika is three colorful syllables for a gently spicy quartet that plunges you into the heart of Eastern European music.

L’événement Paprika en concert Nant a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)