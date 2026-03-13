Papucho y Su Manana Club New Morning Paris

Fondé et dirigé par le bassiste virtuose Dayron « Papucho » Rodríguez, le groupe s’impose comme une référence incontournable de la timba moderne, alliant énergie explosive, maîtrise rythmique et une esthétique profondément enracinée dans la tradition musicale de La Havane.

Leur musique, à la fois puissante et raffinée, mêle grooves incisifs, cuivres percutants et arrangements sophistiqués, tout en conservant l’esprit festif et chaleureux des rues cubaines. Sur scène, Papucho y su Manana Club déploie une performance irrésistible où virtuosité et spontanéité s’entremêlent, offrant à chaque concert un moment unique, vibrant et dansant.

Avec des titres devenus emblématiques comme « No veo la hora », « La fruta » ou « Tu si puedes », ainsi que des tournées régulières en Europe et en Amérique Latine, l’orchestre a su conquérir tant les amateurs de musiques afro-cubaines que les danseurs de salsa du monde entier.

Papucho y su Manana Club compte aujourd’hui parmi les formations les plus dynamiques de la scène cubaine contemporaine.

Le lundi 06 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 27 à 30 euros.

Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



