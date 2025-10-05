Papy fait de la Résistance Ciné Rétro Cinéma Olympia Pontarlier

Papy fait de la Résistance Ciné Rétro

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-10-05 16:30:00

fin : 2025-10-05 18:10:00

Votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir ou redécouvrir sur grand écran le Ciné Rétro « Papy fait de la Résistance ».

Synopsis Paris, 1940. Une famille de musiciens virtuoses, les Bourdelle, refuse de jouer pour les Allemands. En 1943, leur hôtel particulier est réquisitionné pour accueillir le général Spontz. La cohabitation est d’autant plus difficile que l’un des membres de la famille n’est autre que le célèbre « Super-Résistant ». .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

