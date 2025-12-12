PAPY FAIT SON ADO – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

PAPY FAIT SON ADO Début : 2026-01-10 à 18:30. Tarif : – euros.

Quand ton papy est immature et qu’il se la joue Ado . Léa, 15 ans est au lycée, en classe de seconde. Elle va recevoir la visite de son grand-père Mich-Mich , agriculteur bougon, devenu le porte parole du mouvement paysan durant les grèves. Ce dernier doit préparer un discours important mais étant analphabète car n’ayant pas fait d’études, Mich-Mich va demander de l’aide à sa petite fille, mais pas facile de faire la leçon à un papy immature qui se la joue Ado . Conflit générationnel, disputes et crise de rire seront au menu de cette comédie familiale déjantée. Le saviez-vous ? Une comédie écrite par les auteurs du succès Les Adoleschiants , avec les mêmes personnages.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31