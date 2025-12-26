PAPY FAIT SON ADO Le Mans

PAPY FAIT SON ADO

Mich Mich, agriculteur à fort caractère, monte pour la première fois à la capitale pour voir sa petite fille Léa.

Quand la France profonde débarque à Paris, c’est forcément tout un programme ! Mich Mich vieil agriculteur et fier de son métier a fait la une des journaux télévisés durant les dernières manifestations. Devenu le porte-parole de la profession, Il doit présenter un discours devant la Cours Européenne. Autodidacte et n’ayant fait que très peu d’études, Mich Mich décide de monter pour la première fois à la capitale pour voir sa petite fille Léa, lycéenne, et lui demander de l’aide pour préparer le discours. Entre initiation aux us et coutumes de la vie Parisienne et révisions des matières scolaires oubliées par le papy, ce nouveau volet des Adoleschiants promet des moments de rires mais aussi d’émotions. Le saviez-vous ? Par les auteurs du succès Les Adoleschiants , avec les mêmes personnages. .

