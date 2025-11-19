PAPY FAIT SON ADO – MELO D’AMELIE Paris

PAPY FAIT SON ADO Début : 2025-12-20 à 16:30. Tarif : – euros.

PAPY FAIT SON ADOPour un public enfant de 7 à 125 ansArtistes : Clara Majman et Philippe SaxAuteurs : jean-Baptiste Mazoyer et Robert PunzanoMetteur en scène : Robert PunzanoQuand ton papy est immature et qu’il se la joue «Ado»Léa, 15 ans est au lycée, en classe de seconde.Elle va recevoir la visite de son grand-père «Mich-Mich», agriculteur bougon, devenu le porte parole du «mouvement paysan» durant les grèves.Ce dernier doit préparer un discours important mais étant analphabète car n’ayant pas fait d’études, Mich-Mich va demander de l’aide à sa petite fille, mais pas facile de faire la leçon à un papy immature qui se la joue «Ado».Conflit générationnel, disputes et crise de rire seront au menu de cette comédie familiale déjantée.Une comédie écrite par les auteurs du succès «LES ADOLESCHIANTS !», avec les mêmes personnages.

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75