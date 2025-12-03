Papy Quichotte • Elsa Granat Théâtre Paris – Villette PARIS

Cloué sur son fauteuil, Papy se prend pour Don Quichotte ! Le matin, il veut qu’on lui ramène sa monture et son armure. Parfois, Papy Quichotte veut faire un tournoi. Alors Papa Lancelot prend ses armes et défie le vieil homme. Maman invente des attaques de brigands pour que Papy puisse la défendre. Ainsi, Papy n’ira pas en EHPAD, sa famille prendra soin de lui, en lui faisant vivre l’histoire héroïque dont il rêve. Mais pour sa petite fille, comment concilier cette folie bienveillante avec son besoin de réel ?

Papy Quichotte explore le rôle des fictions dans nos vies, parfois nécessaires pour adoucir la réalité.

Du jeudi 19 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

payant

De 9 à 17 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/papy-quichotte/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr