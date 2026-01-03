PAPY STO

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Documentaire écrit et réalisé par Lydie Marlin, Comic Strip production, 2023, 60 min

S.T.O. Le sigle résonne comme une obsession depuis le jour où j’ai exhumé le journal de mon grand-père, décédé il y a plus de vingt ans. Il faisait partie des 600 000 hommes réquisitionnés par le Service du travail obligatoire mis en place par le gouvernement de Vichy pour soutenir l’effort de guerre du Reich, entre septembre 1942 et août 1944.

Pourquoi mon grand-père a-t-il préféré taire ce passé de son vivant ? Pourquoi les STO sont-ils aujourd’hui tombés dans l’oubli ? Munie des écrits de mon grand-père, je décide de partir sur ses traces et de rencontrer les derniers témoins pour comprendre comment ils sont devenus des ombres silencieuses dans notre récit national.

(Lydie Marlin)

Tout public Entrée libre et gratuite.

Réservation de places possible dans l’agenda en ligne de Pierresvives. .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement PAPY STO Montpellier a été mis à jour le 2025-12-20 par 34 PIERRESVIVES