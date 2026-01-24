Paques 2026 à Mouton Village

21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Dimanche 5 et lundi 6 avril

Partez à la chasse aux œufs en famille !

Comme chaque année, Mouton Village propose aux petits et aux grands gourmands une chasse aux œufs géante dans le parc ! Apportez votre panier, votre bonne humeur et ouvrez grands les yeux….

L’association Mouton village évènements sera également présente pour vous proposer une tombola pour tenter de remplir votre panier de gourmandises !

Parc ouvert de 10h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h) .

21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paques 2026 à Mouton Village

L’événement Paques 2026 à Mouton Village Vasles a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Gâtine