Paques 2026 à Mouton Village Vasles dimanche 5 avril 2026.
21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
2026-04-05
Dimanche 5 et lundi 6 avril
Partez à la chasse aux œufs en famille !
Comme chaque année, Mouton Village propose aux petits et aux grands gourmands une chasse aux œufs géante dans le parc ! Apportez votre panier, votre bonne humeur et ouvrez grands les yeux….
L’association Mouton village évènements sera également présente pour vous proposer une tombola pour tenter de remplir votre panier de gourmandises !
Parc ouvert de 10h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h) .
21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr
English : Paques 2026 à Mouton Village
