Pâques à Biarritz La chasse aux œufs dans les parcs et jardins de la ville Biarritz
Pâques à Biarritz La chasse aux œufs dans les parcs et jardins de la ville Biarritz dimanche 5 avril 2026.
Pâques à Biarritz La chasse aux œufs dans les parcs et jardins de la ville
En ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Les enfants âgés de 3 à 10 ans sont invités à venir remplir leurs paniers d’œufs en chocolat, offerts cette année par Puyodebat, à 11h précises dans les 4 parcs et les jardins suivants
Parc de la Villa Natacha
Aire de jeux avenue Kennedy, à côte de l’école Victor-Duruy
Square Hirigoyen/Saint-Charles
Jardin du Phare
Dans chaque parc, des espaces sont réservés aux enfants par tranche d’âge de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans. Durant la chasse aux œufs, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs accompagnants.
Cette année encore, il faudra ouvrir l’œil ! En complément des œufs chocolatés, une surprise sera cachée dans chaque parc un œuf en or qu’il faudra ensuite échanger au stand omelette contre une délicieuse récompense gourmande ! .
En ville Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Pâques à Biarritz La chasse aux œufs dans les parcs et jardins de la ville
L’événement Pâques à Biarritz La chasse aux œufs dans les parcs et jardins de la ville Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz
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