Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers Quartiers de Biarritz Biarritz

Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers

Quartiers de Biarritz En ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tradition pascale oblige, des omelettes vont mijoter dans les quartiers de Biarritz le samedi matin ! Confectionnées et offertes par les commerçants et comités de quartiers, elles pourront être dégustées dans les 10 points de dégustation suivants

• Halles (sur ce site, pendant les 3 jours samedi, dimanche & lundi)

• Pétricot (devant l’association Denekin)

• Avenue Kennedy, devant le Comité des Fêtes du quartier

• Les Docks

• Braou (sur le parking du centre commercial, avenue du Maréchal Juin)

• Port-Vieux/Mazagran

• Saint-Martin (angle rue du Reptou et avenue Kennedy)

• Place Clemenceau

• Place Saint-Charles

• Port des Pêcheurs .

Quartiers de Biarritz En ville Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers

L’événement Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz