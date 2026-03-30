Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers Quartiers de Biarritz Biarritz
Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers Quartiers de Biarritz Biarritz samedi 4 avril 2026.
Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers
Quartiers de Biarritz En ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tradition pascale oblige, des omelettes vont mijoter dans les quartiers de Biarritz le samedi matin ! Confectionnées et offertes par les commerçants et comités de quartiers, elles pourront être dégustées dans les 10 points de dégustation suivants
• Halles (sur ce site, pendant les 3 jours samedi, dimanche & lundi)
• Pétricot (devant l’association Denekin)
• Avenue Kennedy, devant le Comité des Fêtes du quartier
• Les Docks
• Braou (sur le parking du centre commercial, avenue du Maréchal Juin)
• Port-Vieux/Mazagran
• Saint-Martin (angle rue du Reptou et avenue Kennedy)
• Place Clemenceau
• Place Saint-Charles
• Port des Pêcheurs .
Quartiers de Biarritz En ville Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers
L’événement Pâques à Biarritz Omelette Pascale dans les quartiers Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz
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