Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles Quartier des Halles Biarritz

Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles

Quartier des Halles En ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Tradition pascale oblige, des omelettes vont mijoter quartier des Halles à Biarritz le dimanche matin de 9h30 à 12h30 !

Confectionnées et offertes par les commerçants . .

Quartier des Halles En ville Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles

L’événement Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz