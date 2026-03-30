Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles Quartier des Halles Biarritz
Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles Quartier des Halles Biarritz lundi 6 avril 2026.
Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles
Quartier des Halles En ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Tradition pascale oblige, des omelettes vont mijoter quartier des Halles à Biarritz le lundi de 9h30 à 12h30 !
Confectionnées et offertes par les commerçants . .
Quartier des Halles En ville Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles
L’événement Pâques à Biarritz Omelette Pascale Quartier des Halles Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz
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