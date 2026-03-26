Pâques à Fontevraud Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 4 et 5 avril https://billet.fontevraud.fr/

À l’occasion de Pâques, l’Abbaye royale de Fontevraud a concocté un week-end aussi gourmand que musical !

À l’occasion de Pâques, l’Abbaye royale de Fontevraud a concocté un week-end aussi gourmand que musical ! Musique, chocolat, émotions et bonne humeur : une belle occasion de (re)découvrir Fontevraud en famille et de célébrer ensemble la joie du printemps et de la vie renouvelée !

**\\ Les Délices de Pâques : Atelier chocolat • Samedi 4 avril 2026**

Horaires : 10h30 – 11h30 • 15h30 – 16h30

Intervenant : Véronique de Coligny, chocolatière

Au programme : découverte du chocolat, astuces de pro, moulage, démoulage… et surtout le plaisir de créer ses propres gourmandises avant de les admirer (et peut-être de les déguster !).

**\\ Atelier « En-chanté, faire connaissance avec sa voix » • Samedi 4 avril 2026**

Horaires : 10h30 – 11h30 • 15h30 – 16h30

Intervenants : 3 musiciens de L’Assemblée, dirigé par Marie Van Rhijn

Au programme : présentation musicale des intervenants, échauffement vocal collectif, apprentissage pièce n°1, jeux d’écoute et de concentration, apprentissage pièce n°2, travail en canon : d’abord à l’unisson, puis en polyphonie.

**\\ Visites guidées • Samedi 4 avril 2026**

Horaires : 11h00 – 12h00 • 14h30 – 15h30 • 16h00 – 17h00

Au programme : à l’occasion de Pâques, la visite guidée propose de s’attarder davantage sur les peintures de la salle capitulaire, ou salle du chapitre, représentant la Passion du Christ. La salle du chapitre est le lieu où se rassemble la communauté et constitue le cœur de la gestion collective de l’abbaye royale.

**\\ Concert « Café-gourmand », L’Assemblée • Samedi 4 avril 2026**

Direction : Marie Van Rhijn

Horaire : 14h00 (durée 1h)

Au programme : la cantate Le Café de Nicolas Bernier (1665-1734), des œuvres de toutes les époques : Marin Marais, François Couperin ou Jean-Philippe Rameau côtoient ainsi la très contemporaine Coffee-cantata du compositeur serbe Dragan Karolic (2001), l’opéra-comique Le café du roi de Pierre-Louis Deffès (1861) ou le Café maure de la compositrice Armande de Polignac (1902)… Hommage au mythique breuvage à travers les siècles.

**\\ Goûter-spectacle « L’aventure du petit flûtiste de rien du tout », Julien et Clément Joubert • Dimanche 5 avril 2026**

Horaire : 16h00 (durée 1h30)

Au programme : Clément et Julien, joueront de la flûte, du piano, donneront de la voix et feront leurs habituelles clowneries musicales pour faire passer un moment mêlant intelligence et divertissement, tout en traversant l’histoire de la musique. Et pour prolonger le plaisir, petits et grands sont invités à partager un délicieux goûter de Pâques à l’issue du spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T17:30:00.000+02:00

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Abbaye Royale de Fontevraud 38 Rue Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire



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