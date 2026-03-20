Pâques à Fontevraud

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Et si vous fêtiez Pâques divinement ?

L’Abbaye royale de Fontevraud se transforme pour un week-end gourmand et musical

– Ateliers confection de chocolat.

– Ateliers chant.

– Visites thématiques.

– Concert aux arômes de café.

– Goûter-spectacle en famille.

Une invitation à vibrer, s’émerveiller et célébrer ensemble cette grande fête !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026. .

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 52 billetterie@fontevraud.fr

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English :

How about a divine Easter?

L’événement Pâques à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME