Pâques à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye
Pâques à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye samedi 4 avril 2026.
Pâques à Fontevraud
Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Et si vous fêtiez Pâques divinement ?
L’Abbaye royale de Fontevraud se transforme pour un week-end gourmand et musical
– Ateliers confection de chocolat.
– Ateliers chant.
– Visites thématiques.
– Concert aux arômes de café.
– Goûter-spectacle en famille.
Une invitation à vibrer, s’émerveiller et célébrer ensemble cette grande fête !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026. .
Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 52 billetterie@fontevraud.fr
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English :
How about a divine Easter?
L’événement Pâques à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME