Pâques à Gargilesse

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Comme chaque année, le comité des fêtes de Gargilesse vous propose de nombreuses animations à l’occasion de Pâques. Au programme un marché, des expositions, des animations pour les enfants. La chasse aux oeufs aura lieu à 10h et un jeu de piste sera possible le reste de la journée.

.

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 06 gargilesse.evenement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As every year, Gargilesse’s Comité des Fêtes is offering a wide range of activities for Easter. On the program: a market, exhibitions and activities for children. The egg hunt will take place at 10 a.m., and there will be a treasure hunt for the rest of the day.

L’événement Pâques à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Vallée de la Creuse