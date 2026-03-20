Pâques à la bibliothèque Biblioposte d’Ajain Ajain

Pâques à la bibliothèque

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Bricolages de Pâques pour les enfants à partir de 5 ans et goûter. .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pâques à la bibliothèque Ajain a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret