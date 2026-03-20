Pâques à la bibliothèque Biblioposte d’Ajain Ajain
Pâques à la bibliothèque Biblioposte d’Ajain Ajain samedi 4 avril 2026.
Pâques à la bibliothèque
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Bricolages de Pâques pour les enfants à partir de 5 ans et goûter. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
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English :
L’événement Pâques à la bibliothèque Ajain a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret