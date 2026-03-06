Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon
Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon mardi 31 mars 2026.
Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon
Lieu-dit L’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Après un conte de Pâques dans la cabane du jardinier, vous partirez à la recherche des œufs de Pâques ! De 3 à 12 ans. Réservation obligatoire. .
Lieu-dit L’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 adiu@cueillettedelaragnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran