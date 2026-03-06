Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon

Pâques

Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon mardi 31 mars 2026.

Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31

Date(s) :
2026-03-31

Après un conte de Pâques dans la cabane du jardinier, vous partirez à la recherche des œufs de Pâques ! De 3 à 12 ans. Réservation obligatoire.   .

Lieu-dit L’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37  adiu@cueillettedelaragnon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

Prochains événements à Montardon