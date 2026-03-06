Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de Montardon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Après un conte de Pâques dans la cabane du jardinier vous partirez à la chasse aux œufs… Chaque chasseur repartira avec la même quantité de succulents chocolats locaux ! Age de 3 à 12 ans. Réservation obligatoire. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de Montardon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 adiu@cueillettedelaragnon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Pâques, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran