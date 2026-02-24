Pâques à la ferme aquaponique de l’abbaye ! Ferme Aquaponique Chaumousey

Pâques à la ferme aquaponique de l’abbaye !

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

2026-04-04

Tout au long de la journée, des animations seront proposées aux enfants (chasse aux œufs, ateliers, jeux), ainsi que des dégustations de produits locaux pour les visiteurs.

Visite guidée proposée payante à14h30

Curieux de découvrir un système de culture unique et innovant ? Venez rencontrer Noémie et plongez dans le fascinant univers de l’aquaponie ! Entre poissons et légumes, découvrez comment ces deux mondes s’entraident pour produire de manière durable.

Durée 1h30

Explorez les secrets de cette ferme aquaponique et apprenez comment elle fonctionne. Un moment enrichissant et plein de surprises vous attend !

Ne manquez pas cette visite passionnante !

– SUR RÉSERVATION pour la visite -Tout public

Ferme Aquaponique 60 les Champs de la Corvée Chaumousey 88390 Vosges Grand Est +33 6 84 03 22 82 boutique@lavenirestdanslassiette.fr

English :

Throughout the day, there will be entertainment for children (egg hunts, workshops, games), as well as tastings of local products for visitors.

Guided tour at 2:30 p.m

Curious to discover a unique and innovative growing system? Come and meet Noémie and plunge into the fascinating world of aquaponics! Between fish and vegetables, discover how these two worlds work together to produce sustainably.

Duration: 1h30

Explore the secrets of this aquaponic farm and learn how it works. An enriching experience full of surprises awaits you!

Don’t miss this exciting tour!

– ON RESERVATION for the tour –

