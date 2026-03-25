Pâques à la ferme Balazé
Pâques à la ferme Balazé mercredi 1 avril 2026.
Pâques à la ferme
304 Lieu-dit La Chevrie Balazé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22
Pâques à la ferme les mercredis 1er, 15 et 22 avril à la ferme pédagogique des Prairies de la Chevrie.
Au programme
Mercredi 1er avril
Matin 10h-12h Atelier de Pâques (pour les tout-petits marcheurs jusqu’à 3ans) Découvertes sensorielles, jardinage et visite des animaux. Tarif 7€/duo parent-enfant.
Après-midi 14h-16h Atelier parent/enfant (à partir de 3 ans)
Création de nids de Pâques, petites chasse aux oeufs, visite des animaux, goûter. Tarif 15€/duo parent-enfant.
Mercredis 15 et 22 avril
Matin 10h-12h Activités parent/enfant (pour les tout-petits marcheurs jusqu’à 3 ans) Découvertes sensorielles, jardinage et visite des animaux. Tarif 7€/duo parent-enfant.
Après-midi 14h30 à 17h Atelier Atour de la laine et couleurs végétales , visite des animaux. Tarif avec goûter 15€/duo parent-enfant.
Sur réservation 07 51 68 66 89 .
304 Lieu-dit La Chevrie Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 51 68 66 89
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L’événement Pâques à la ferme Balazé a été mis à jour le 2026-03-25 par OT VITRE