Pâques à la ferme

304 Lieu-dit La Chevrie Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22

Pâques à la ferme les mercredis 1er, 15 et 22 avril à la ferme pédagogique des Prairies de la Chevrie.

Au programme

Mercredi 1er avril

Matin 10h-12h Atelier de Pâques (pour les tout-petits marcheurs jusqu’à 3ans) Découvertes sensorielles, jardinage et visite des animaux. Tarif 7€/duo parent-enfant.

Après-midi 14h-16h Atelier parent/enfant (à partir de 3 ans)

Création de nids de Pâques, petites chasse aux oeufs, visite des animaux, goûter. Tarif 15€/duo parent-enfant.

Mercredis 15 et 22 avril

Matin 10h-12h Activités parent/enfant (pour les tout-petits marcheurs jusqu’à 3 ans) Découvertes sensorielles, jardinage et visite des animaux. Tarif 7€/duo parent-enfant.

Après-midi 14h30 à 17h Atelier Atour de la laine et couleurs végétales , visite des animaux. Tarif avec goûter 15€/duo parent-enfant.

Sur réservation 07 51 68 66 89 .

304 Lieu-dit La Chevrie Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 51 68 66 89

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English :

L’événement Pâques à la ferme Balazé a été mis à jour le 2026-03-25 par OT VITRE