Pâques à la ferme Rue des Genêts Cazals

Pâques à la ferme

Rue des Genêts Ferme Les Minis Pattes Cazals Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

À la Ferme pédagogique Les Minis Pattes, on vous donne rendez-vous pour une journée festive placée sous le signe du printemps, des animaux et de la bonne humeur Profitez d'une multitude d'activités pour toute la famille, garantissant une journée empreinte de convivialité au coeur de la natur !

À la Ferme pédagogique Les Minis Pattes, on vous donne rendez-vous pour une journée festive placée sous le signe du printemps, des animaux et de la bonne humeur Profitez d'une multitude d'activités pour toute la famille, garantissant une journée empreinte de convivialité au coeur de la natur !

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Rue des Genêts Ferme Les Minis Pattes Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 60 84 87 99

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English :

At the Ferme pédagogique Les Minis Pattes, we look forward to seeing you for a festive day under the sign of spring, animals and good humor Enjoy a multitude of activities for the whole family, guaranteeing a day full of conviviality in the heart of nature!

L’événement Pâques à la ferme Cazals a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cazals-Salviac