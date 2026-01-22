Pâques à la ferme Chasse aux oeufs/bouteilles et Buffet de Pâques Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Pâques à la ferme Chasse aux oeufs/bouteilles et Buffet de Pâques

402 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Le 5 avril, venez célébrer Pâques dans une ambiance conviviale au cœur des vignes ! Profitez d’une chasse aux œufs et aux bouteilles, accompagnée d’une randonnée commentée dans le vignoble (départ à 11h). La journée se poursuit avec une dégustation de nos vins de Loire et un buffet de Pâques à midi

402 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 77 74 chopiduroy@gmail.com

On April 5, come and celebrate Easter in the heart of the vineyard! Enjoy an egg and bottle hunt, accompanied by a guided walk through the vineyard (departure at 11am). The day continues with a tasting of our Loire wines and an Easter buffet at midday

