PÂQUES À LA FERME DU DOLMEN

D2 Le Pouget Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11

Pâques à la La Ferme Pédagogique du Dolmen !

Pâques à la La Ferme Pédagogique du Dolmen !

Les 4, 5, 6, 11 et 12 avril, de 10h à 18h, venez vivre une journée magique en famille ! Chasse aux œufs en continu toute la journée, ferme animée et décorations thématiques pour célébrer l’événement dans une ambiance festive et conviviale, au plus près de la nature et des animaux.

Petits et grands repartiront avec des souvenirs gourmands et plein d’étoiles dans les yeux !

Restauration Fait maison sur place .

D2 Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 7 69 75 95 13

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English :

Easter at La Ferme Pédagogique du Dolmen!

L’événement PÂQUES À LA FERME DU DOLMEN Le Pouget a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT