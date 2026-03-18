Pâques à la ferme du petit âge

Le Vigeant Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Le week-end de Pâques le plus gourmand… se passe à la ferme du petit âge !

Et si cette année vous veniez fêter Pâques au grand air, au milieu des animaux et de la nature ?

Pendant trois jours, la Ferme du Petit Âge ouvre ses portes pour un moment simple, joyeux et familial, où les enfants pourront courir, découvrir les animaux et repartir avec de délicieux souvenirs… et du chocolat !

Venez profiter d’une véritable sortie nature, idéale pour les familles, les grands-parents et les amis. Sur la ferme, tout est réuni pour passer un beau moment les animaux, les animations, les espaces pour se promener… et même des tables de pique-nique pour profiter du lieu plus longtemps ?

Grande chasse aux œufs dans toute la ferme, baptêmes à dos d’âne? Pêche à la ligne pour les enfants ? Grande tombola avec de nombreux lots à gagner et découverte de tous les animaux de la ferme .

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Pâques à la ferme du petit âge

L’événement Pâques à la ferme du petit âge Le Vigeant a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne