Pâques à la ferme Les P’tites Mains pour Demain Ferme Les P’tites Mains pour demain Saint-Auvent

Pâques à la ferme Les P’tites Mains pour Demain

Ferme Les P’tites Mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

C’est pâques ! Le printemps est là, venez vous amuser à la ferme ! Au programme de ses jeux olympâques jeux pour toute la famille, 15h30 et 16h15 chasse aux œufs, 16h30 spectacle Melvil le Malin présenté par la Compagnie C’est pas permis. Tout pour une journée réussie auprès des animaux ! .

Ferme Les P’tites Mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com

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English : Pâques à la ferme Les P’tites Mains pour Demain

L’événement Pâques à la ferme Les P’tites Mains pour Demain Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Ouest Limousin