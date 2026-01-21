Pâques à la Ferme L’Oeuf d’Or

2139 Route de la Gare Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Pour les enfants à partir de 2 ans, découvrez l’Oeuf d’Or pour Pâques dans le ferme pédagogique de Dessine moi un Mouton .Chaque participant, enfant comme adulte, doit posséder un billet.

Pensez aux bottes pour petits et grands !

Durée 1h30 environ

En cas d’intempéries ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, l’atelier pourra être annulé. Bien sûr, vous serez prévenus le plus tôt possible.

Toute annulation à moins de 48h de l’atelier ne pourra malheureusement pas faire l’objet d’un remboursement ou d’un report. .

2139 Route de la Gare Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie dessinemoiunmouton76@gmail.com

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English : Pâques à la Ferme L’Oeuf d’Or

L’événement Pâques à la Ferme L’Oeuf d’Or Buchy a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin