PÂQUES À LA FERME

La Bosque Pierrerue Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Pâques à la ferme, avec goûter et traite des chèvres

Crêpes, fromage blanc, fromage, boisson

Traite participative et produits fermiers. Venez nombreux !

Pâques à la ferme, avec goûter et traite des chèvres

Crêpes (2€), fromage blanc (2€), fromage (à partir de 2.80€), boissons (2€)…

Traite participative et produits fermiers. Venez nombreux ! .

La Bosque Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 6 89 12 69 81

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English : PÂQUES À LA FERME

Easter at the farm, with afternoon tea and goat milking

Pancakes, cottage cheese, cheese, drinks

Participatory milking and farm produce. Come one, come all!

L’événement PÂQUES À LA FERME Pierrerue a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN