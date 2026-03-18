PÂQUES À LA FERME Pierrerue
PÂQUES À LA FERME Pierrerue samedi 4 avril 2026.
PÂQUES À LA FERME
La Bosque Pierrerue Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Pâques à la ferme, avec goûter et traite des chèvres
Crêpes, fromage blanc, fromage, boisson
Traite participative et produits fermiers. Venez nombreux !
Pâques à la ferme, avec goûter et traite des chèvres
Crêpes (2€), fromage blanc (2€), fromage (à partir de 2.80€), boissons (2€)…
Traite participative et produits fermiers. Venez nombreux ! .
La Bosque Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 6 89 12 69 81
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English : PÂQUES À LA FERME
Easter at the farm, with afternoon tea and goat milking
Pancakes, cottage cheese, cheese, drinks
Participatory milking and farm produce. Come one, come all!
L’événement PÂQUES À LA FERME Pierrerue a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN