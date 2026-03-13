Pâques à la gare Atelier oeuf créatif

Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez créer votre propre œuf de Pâques !

Avec une animatrice, venez décorer votre œuf et laissez libre cours à votre imagination.

Un moment ludique et créatif !

Atelier pour les 6/10 ans Matériel fourni

2 séances

– 14h15

– 15h30

Sur réservation au 02 23 43 51 26 .

Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

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English :

L’événement Pâques à la gare Atelier oeuf créatif Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN