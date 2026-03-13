Pâques à la gare Atelier peinture avec Lunaïa Médréac
Pâques à la gare Atelier peinture avec Lunaïa Médréac mercredi 15 avril 2026.
Pâques à la gare Atelier peinture avec Lunaïa
Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Plonger dans un atelier haut en couleurs ! guidé par l’artiste elle même.
Choisissez une toile pré dessinée avec des motifs pensées pour des adultes et des enfants. chaque oeuvre st unique, créée par vous même.
A partir de 7 ans
2 séances
– 14h30
– 15h30
Sur réservation au 02 23 43 51 26 .
Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26
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English :
L’événement Pâques à la gare Atelier peinture avec Lunaïa Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN