Pâques à la gare Atelier peinture avec Lunaïa

Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Plonger dans un atelier haut en couleurs ! guidé par l’artiste elle même.

Choisissez une toile pré dessinée avec des motifs pensées pour des adultes et des enfants. chaque oeuvre st unique, créée par vous même.

A partir de 7 ans

2 séances

– 14h30

– 15h30

Sur réservation au 02 23 43 51 26 .

Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

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English :

L’événement Pâques à la gare Atelier peinture avec Lunaïa Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN