Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques rue de la gare Médréac

Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques

rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre des animations consacrées à Pâques à la Gare, profitez d’une balade ludique sur les parcours vélor-rail.

Observez, cogitez et résolvez les énigmes pour trouver un code secret. Ce code vous permettra de dénicher les chocolats qui vous attendent en gare !

du samedi 04 au lundi 06 avril .

rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

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English :

L’événement Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN