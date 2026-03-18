Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques rue de la gare Médréac
Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques rue de la gare Médréac samedi 4 avril 2026.
Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques
rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Dans le cadre des animations consacrées à Pâques à la Gare, profitez d’une balade ludique sur les parcours vélor-rail.
Observez, cogitez et résolvez les énigmes pour trouver un code secret. Ce code vous permettra de dénicher les chocolats qui vous attendent en gare !
du samedi 04 au lundi 06 avril .
rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26
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L’événement Pâques à la gare Velor-Rail et Chasse aux énigmes de Pâques Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN