Pâques à la gare Voyage musical avec Marizik

Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir différentes cultures musicales dans cet atelier mêlant chants et instruments du monde.

A partir de 5 ans

2 séances

– 14h30

– 15h30

Gratuit .

Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

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English :

L’événement Pâques à la gare Voyage musical avec Marizik Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN