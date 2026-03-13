Pâques à la gare Voyage musical avec Marizik Médréac
Pâques à la gare Voyage musical avec Marizik Médréac samedi 11 avril 2026.
Pâques à la gare Voyage musical avec Marizik
Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir différentes cultures musicales dans cet atelier mêlant chants et instruments du monde.
A partir de 5 ans
2 séances
– 14h30
– 15h30
Gratuit .
Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26
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English :
L’événement Pâques à la gare Voyage musical avec Marizik Médréac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN