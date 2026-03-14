Pâques à la Pagode de Chanteloup Amboise
Pâques à la Pagode de Chanteloup Amboise lundi 6 avril 2026.
Pâques à la Pagode de Chanteloup
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:50:00
Date(s) :
2026-04-06
Le lundi de Pâques, la Pagode de Chanteloup organise une chasse au œuf de 10h à 18h.
Pour le lundi de Pâques, de 10h à 18h, la Pagode de Chanteloup propose une animation à faire en famille Le rendez-vous des lapins.
Munis de leur sac à dos, petits et grands partent à l’aventure pour aider Monsieur Lapin à retrouver Madame Lapine grâce à une série d’indices semés dans le domaine. L’occasion de profiter du parc autour d’un moment convivial, avec crêpes sucrées et boissons chaudes pour compléter la journée. .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 97
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English : Easter at the Pagode de Chanteloup
On Easter Monday, the Pagode de Chanteloup is organising an egg hunt from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Pâques à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE AMBOISE