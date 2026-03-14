Pâques à la Pagode de Chanteloup

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:50:00

Date(s) :

2026-04-06

Le lundi de Pâques, la Pagode de Chanteloup organise une chasse au œuf de 10h à 18h.

Pour le lundi de Pâques, de 10h à 18h, la Pagode de Chanteloup propose une animation à faire en famille Le rendez-vous des lapins.

Munis de leur sac à dos, petits et grands partent à l’aventure pour aider Monsieur Lapin à retrouver Madame Lapine grâce à une série d’indices semés dans le domaine. L’occasion de profiter du parc autour d’un moment convivial, avec crêpes sucrées et boissons chaudes pour compléter la journée. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Easter at the Pagode de Chanteloup

On Easter Monday, the Pagode de Chanteloup is organising an egg hunt from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Pâques à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE AMBOISE