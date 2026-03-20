Pâques à la piscine Aldebert Bellier

Rue du Camard Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion des fêtes de Pâques, la piscine Aldebert Bellier invite les enfants et leurs familles à profiter d’animations ludiques et festives dans une ambiance joyeuse et conviviale !

Au programme

– concours enfants Le plus beau dessin de Pâques

– chasse aux oeufs

À l’occasion des fêtes de Pâques, la piscine Aldebert Bellier invite les enfants et leurs familles à profiter d’animations ludiques et festives dans une ambiance joyeuse et conviviale !

Au programme

– concours enfants Le plus beau dessin de Pâques

– chasse aux oeufs .

Rue du Camard Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 67

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English :

For Easter, the Aldebert Bellier swimming pool invites children and their families to enjoy fun and festive activities in a joyful and friendly atmosphere!

On the program

– children?s competition The most beautiful Easter drawing

– egg hunt

L’événement Pâques à la piscine Aldebert Bellier Beauvais a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis