Pâques à la piscine Aldebert Bellier Beauvais
Pâques à la piscine Aldebert Bellier Beauvais samedi 4 avril 2026.
Pâques à la piscine Aldebert Bellier
Rue du Camard Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion des fêtes de Pâques, la piscine Aldebert Bellier invite les enfants et leurs familles à profiter d’animations ludiques et festives dans une ambiance joyeuse et conviviale !
Au programme
– concours enfants Le plus beau dessin de Pâques
– chasse aux oeufs
À l’occasion des fêtes de Pâques, la piscine Aldebert Bellier invite les enfants et leurs familles à profiter d’animations ludiques et festives dans une ambiance joyeuse et conviviale !
Au programme
– concours enfants Le plus beau dessin de Pâques
– chasse aux oeufs .
Rue du Camard Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 67
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English :
For Easter, the Aldebert Bellier swimming pool invites children and their families to enjoy fun and festive activities in a joyful and friendly atmosphere!
On the program
– children?s competition The most beautiful Easter drawing
– egg hunt
L’événement Pâques à la piscine Aldebert Bellier Beauvais a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis