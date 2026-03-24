Pâques à la Réserve de la Haute Touche Obterre
Pâques à la Réserve de la Haute Touche Obterre dimanche 5 avril 2026.
Pâques à la Réserve de la Haute Touche
Obterre Indre
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Pour célébrer cette ouverture un week-end festif sur le thème de Pâques sera proposé aux visiteurs.Familles
Plusieurs chasses aux oeufs seront aussi organisées le dimanche 5 et le lundi 6 avril, pour le plus grand régal des enfants. Chacun pourra également participer à la recherche d’étranges oeufs couleur or renfermant d’incroyables surprises (1 oeuf par famille).
Partez à la recherche de l’ornithologue du Muséum Mme Hedwige grâce à un jeu de piste numérique sur smartphone et découvrez ainsi les merveilles de la Réserve zoologique de la Haute-Touche et des espèces d’oiseaux qu’elle peut accueillir. 16 .
Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 02 20 40 hautetouche@mnhn.fr
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English :
To celebrate the opening, a festive Easter-themed weekend will be offered to visitors.
L’événement Pâques à la Réserve de la Haute Touche Obterre a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Brenne
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