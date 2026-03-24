Pâques à la Réserve de la Haute Touche

Obterre Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pour célébrer cette ouverture un week-end festif sur le thème de Pâques sera proposé aux visiteurs.Familles

Plusieurs chasses aux oeufs seront aussi organisées le dimanche 5 et le lundi 6 avril, pour le plus grand régal des enfants. Chacun pourra également participer à la recherche d’étranges oeufs couleur or renfermant d’incroyables surprises (1 oeuf par famille).

Partez à la recherche de l’ornithologue du Muséum Mme Hedwige grâce à un jeu de piste numérique sur smartphone et découvrez ainsi les merveilles de la Réserve zoologique de la Haute-Touche et des espèces d’oiseaux qu’elle peut accueillir. 16 .

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 02 20 40 hautetouche@mnhn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the opening, a festive Easter-themed weekend will be offered to visitors.

L’événement Pâques à la Réserve de la Haute Touche Obterre a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Brenne