Pâques à l’Autre Faubourg Cholet
Pâques à l’Autre Faubourg Cholet samedi 4 avril 2026.
Pâques à l’Autre Faubourg
7 rue Sorel Tracy Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’Autre Faubourg vous invite à partager un moment festif et gourmand à l’occasion de Pâques. .
7 rue Sorel Tracy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 35 10 cholet@autre-faubourg.com
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English :
L’événement Pâques à l’Autre Faubourg Cholet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Choletais