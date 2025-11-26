Pâques à l’Autre Faubourg

7 rue Sorel Tracy Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Autre Faubourg vous invite à partager un moment festif et gourmand à l’occasion de Pâques. .

7 rue Sorel Tracy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 35 10 cholet@autre-faubourg.com

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English :

L’événement Pâques à l’Autre Faubourg Cholet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Choletais