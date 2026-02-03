Pâques à L’Olivier  914 Route de la Bastidonne Pertuis

Pâques à L’Olivier

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 12h30. 914 Route de la Bastidonne Restaurant l’Olivier Pertuis Vaucluse

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pâques à L’Olivier, un déjeuner d’exception au cœur du printemps le dimanche 05 avril 2026 à partir de 12h30.

PÂQUES À L’OLIVIER



Un instant suspendu, entre nature, finesse et émotions

Le printemps s’installe doucement sur le Luberon…

Et avec lui, une nouvelle partition culinaire imaginée par le Chef Christophe Pulizzi.



À l’occasion du dimanche de Pâques, nous vous invitons à vivre un déjeuner gastronomique d’exception, inspiré par les premiers produits de saison et le voyage de la Durance.

Au fil des plats, le Chef vous emmène dans une balade culinaire printanière, où chaque produit est travaillé avec précision et émotion.



Un moment à partager en famille ou entre proches, dans un cadre élégant, baigné de lumière et ouvert sur le jardin



Menu de Pâques au tarif de 85€ par personne (hors boissons) .

914 Route de la Bastidonne Restaurant l’Olivier Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr

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English :

Easter at L’Olivier, an exceptional lunch in the heart of spring on Sunday April 05, 2026 from 12:30 pm.

L’événement Pâques à L’Olivier Pertuis a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pertuis