Pâques à Marqueyssac

Jardins de Marqueyssac Vézac Dordogne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

C’est le rendez-vous incontournable des familles en Périgord Noir. Le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril 2026, les buis centenaires deviennent le théâtre d’une quête épique.

Dans ce labyrinthe de féerie composé de 150 000 buis centenaires, vos petits explorateurs devront débusquer des milliers d’œufs dissimulés, au programme

– L’Atelier Décoration pour transformer vos œufs en véritables œuvres d’art.

– L’Initiation Escalade pour défier les falaises du Grand Site (dès 6 ans).

– Le Dinosaure de Marqueyssac un invité spectaculaire vieux de 150 millions d’années.

… et bien d’autres activités ludiques pour toute la famille!

En raison de son immense succès, cet événement est accessible uniquement sur réservation. Ne tardez pas à bloquer votre créneau ! .

Jardins de Marqueyssac Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 36 36

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English : Pâques à Marqueyssac

L’événement Pâques à Marqueyssac Vézac a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne