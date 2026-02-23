Pâques à Mortemer

D715 Lisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’abbaye de MORTEMER célèbre Pâques les 4,5 et 6 avril 2026.

Au programme; jeux de Pâques avec une enquête à travers l’abbaye qui permettra de découvrir et d’ouvrir le coffre au trésor renfermant une multitude d’œufs, cloches et lapins en chocolat.

Des petits œufs en chocolat seront disséminés dans le parc de l’abbaye afin de perturber et distraire les enquêteurs de leur quête finale… seuls les plus concentrés ne se laisseront pas détourner par la gourmandise et pourront trouver le code secret du grand coffre aux chocolats.

À l’heure du goûter, la catapulte aux chocolats grandeur nature projettera une pluie de chocolat sur les pelouses

Au coup de sifflet , petits et grands pourront partir à l’assaut des pelouses et collecter le maximum de friandises.

L’animation Jeux de Pâques et chocolats est incluse dans le prix d’entrée habituel de la visite de l’Abbaye qui est de 8,50 € par adulte et de 6,50 € par enfant.

Renseignements Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

Mortemer@orange.fr

Tel 06 71 75 48 84 ou 06 12 16 13 12 .

D715 Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 54 37 mortemer@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâques à Mortemer

L’événement Pâques à Mortemer Lisors a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle