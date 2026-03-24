Pâques à Pau 2026

64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le samedi 4 avril, la Ville de Pau invite petits et grands à célébrer Pâques à travers une journée festive et conviviale, placée sous le signe de la gourmandise et de la créativité. De 10h à 19h, de nombreuses animations gratuites seront proposées sur la Place Clemenceau.

À l’occasion de Pâques à Pau, le public pourra découvrir un tout nouveau décor de Pâques installé sur la place décorations florales, maison de poupée et ambiance printanière viendront émerveiller les visiteurs.

Tout au long de la journée, une exposition dédiée au chocolat ravira les amateurs, tandis que les enfants pourront profiter d’ateliers de maquillage, de créations manuelles, de sculptures de ballons ainsi que de jeux en bois.

Les rues du centre-ville s’animeront également avec la présence de mascottes géantes et une animation musicale festive sur la place qui accompagnera les visiteurs. .

64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Pâques à Pau 2026

L’événement Pâques à Pau 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau