Pâques à Sainte-Catherine-de-Fierbois ! Sainte-Catherine-de-Fierbois

1287 Rue du Stade Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire
Tarif : 3 EUR
3
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Rendez-vous le dimanche 29 mars pour un après-midi magique en famille !
Quand ? De 14h à 17h
Où ? À la Salle des Lisses
Tarif 3 € enfant
Au programme
15h00 Grande Chasse aux œufs
Activités Balades à poneys, ateliers créatifs…
Pâques à Sainte-Catherine-de-Fierbois !
Rendez-vous le dimanche 29 mars pour un après-midi magique en famille !
Quand ? De 14h à 17h
Où ? À la Salle des Lisses
Tarif 3 € enfant
Au programme
15h00 Grande Chasse aux œufs
Activités Balades à poneys, ateliers créatifs et coloriages
Gourmandises Barbe à papa, goûter et buvette sur place
Infos & Résas 06.29.70.77.17 | ape.saintecatherine@gmail.com 3 .
1287 Rue du Stade Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 70 77 17 ape.saintecatherine@gmail.com
English :
? Easter at Sainte-Catherine-de-Fierbois!
Join us on Sunday, March 29 for a magical family afternoon!
? When? From 2pm to 5pm
? Where ? Salle des Lisses
? Price: 3 ? child
? Program:
3:00 pm: Big Egg Hunt ?
Activities: Pony rides, creative workshops…
