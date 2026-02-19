Pâques à Sainte-Maxime Complexe sportif des Bosquette Sainte-Maxime
Pâques à Sainte-Maxime Complexe sportif des Bosquette Sainte-Maxime lundi 6 avril 2026.
Pâques à Sainte-Maxime
Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Avec une Chasse aux œufs magique, la Ville de Sainte-Maxime vous invite à célébrer Pâques en famille lors d’une journée festive dans la forêt des Bosquette !
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Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 05 bij@ste-maxime.fr
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English : Easter in Sainte-Maxime
With a magical Easter egg hunt, the City of Sainte-Maxime invites you to celebrate Easter with your family during a festive day in the Bosquette forest! Each child will have to find four eggs hidden in the park to exchange them for a chocolate egg… and perhaps discover the golden ticket that unlocks a special surprise!
Free activities: Inflatable structures, face painting booths, creative workshops, a petting zoo, a photo booth to capture this family moment, and many other activities to discover… An event open to all for a fun and friendly day out!
L’événement Pâques à Sainte-Maxime Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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