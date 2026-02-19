Pâques à Sainte-Maxime Complexe sportif des Bosquette Sainte-Maxime

Pâques à Sainte-Maxime

Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Avec une Chasse aux œufs magique, la Ville de Sainte-Maxime vous invite à célébrer Pâques en famille lors d’une journée festive dans la forêt des Bosquette !

.

Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 05 bij@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Easter in Sainte-Maxime

With a magical Easter egg hunt, the City of Sainte-Maxime invites you to celebrate Easter with your family during a festive day in the Bosquette forest! Each child will have to find four eggs hidden in the park to exchange them for a chocolate egg… and perhaps discover the golden ticket that unlocks a special surprise!



Free activities: Inflatable structures, face painting booths, creative workshops, a petting zoo, a photo booth to capture this family moment, and many other activities to discover… An event open to all for a fun and friendly day out!

L’événement Pâques à Sainte-Maxime Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime